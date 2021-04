Scuola | piano estate Presidi sul piede di guerra | «In classe ad agosto? Rinnovateci il contratto»

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Ilè una idea valida ma avulsa dal contesto più generale deldi lavoro degli insegnanti. Arriva tardiva, in un anno scolastico infinito, eterno e pieno di cambiamenti”. Così la preside del romano liceo scientifico Righi, Monica Galloni.“Non si può continuare a lavorare a macchia di leopardo e “chiedere” a poco più di un mese dalla fine senza indicarmi le risorse che avrò a disposizione e senza dire prima quanto mi paghi. Perché la mancetta ai professori, no!”. che aggiunge: “Tutto si basa sempre sulla disponibilità. Ma se mi vuoi far lavorare d’, mi devi rifare il”. LEGGI ANCHE, è caos anche per il rientro in massa, Nel Lazio un istituto su tre resta in Dad, tutti inma c'è una novità: ...

E i progetti per laestiva? "Quale è il budget? Non c'è ancora una cifra specifica allocata ... IlEstate deve essere inserito in una ipotesi più generale di rinnovo di contratto degli ...Opzione facoltativa Secondo il(che sarà volontario anche per le scuole, oltre che per gli ... studio di gruppo eall'aperto. La seconda fase sarà quella di luglio e agosto, in cui il ...Dopo un anno balordo, e una fine di anno scolastico confuso e approssimativo, per gli studenti – covid permettendo – si profila una estate tutta particolare. C’è un piano da 510 milioni per recuperare ...CREMONA (30 aprile 2021) - L'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona invita le scuole a farsi promotrici di attività volte al recupero della socialità fra gli studenti nei mesi compresi fra giugno ...