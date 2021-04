Scuola e democrazia | binomio ancora possibile? INTERVISTA

(Di venerdì 30 aprile 2021) Una certezza incrollabile percorre ogni pagina dell’agile volumetto che Chiara Foà e Matteo Saudino licenziano per Eris Edizioni: ladella società di massa deve avere come obiettivo quello di nutrire e accrescere la prospettiva e la pratica democratica delle persone; la scommessa è che proprio tra i banchi possano essere poste le fondamenta di un cambiamento collettivo, al di fuori dei percorsi canonici. Ne abbiamo parlato con gli Autori. L'articolo

Advertising

RadiantCatalyst : RT @Z3r0Rules: Ai genitori sarà permesso entrare nella scuola dei figli solo presentando 'GP' GP richiesto anche x feste di laurea o viaggi… - ciassette : RT @Z3r0Rules: Ai genitori sarà permesso entrare nella scuola dei figli solo presentando 'GP' GP richiesto anche x feste di laurea o viaggi… - JamesB04016 : @Azzurraurra @ANPIRomaPosti @Milanolibera75 @ANED_Milano @ComuneMI @PRC_Milano @ANPI_Scuola @MassimoCarlotto… - JamesB04016 : @Azzurraurra @ANPIRomaPosti @Milanolibera75 @ANED_Milano @ComuneMI @PRC_Milano @ANPI_Scuola @MassimoCarlotto… - Zot_64 : @Comunardo Il perfetto #piddinoZTL che vuole abolire il suffragio universale. A scuola insegnavano l'evoluzione del… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola democrazia

Zoom24.it

... ciascuna parte politica capisce che la propria vittima è riconosciuta come parte della". a Milano, mentre rincasava da. Salvini, che dieci anni dopo trovò i colpevoli dell'omicidio,...Unapiù statale e centralizzata nelle mani del governo federale leverà spazio alle famiglie ...frasi definisce la protesta dei trumpiani al Campidoglio 'la più grave minaccia alladai ..."Intitolare una strada a Sergio Ramelli è un modo per disattivare l’odio: ciascuna parte politica capisce che la propria vittima è riconosciuta come parte della democrazia". Lo ha dichiarato il giudic ...portoferraio. È quasi pronto il programma per la cerimonia di intitolazione dell’istituto comprensivo di Portoferraio a Sandro Pertini, un emblema della Liberazione italiana e della democrazia repubbl ...