Scuola, Anief presenta 20 emendamenti a Emergenza Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – Nell'ultimo giorno utile per presentare alla Commissione Affari Costituzionali del Senato le richieste di modifica del decreto legge sul contenimento Covid19, il sindacato Anief ha fatto pervenire 20 proposte di modifica. Tutti emendamenti tesi a migliorare la risposta della Scuola all'Emergenza epidemiologica: si va dalla semplificazione dei concorsi finalizzata ad assumere più personale in questo momento difficile, alla semplificazione delle procedure concorsuali, riaprendole e agendo sulle verifiche scritte. Si chiede anche la stabilizzazione degli idonei alla professione e l'assunzione dei precari della Scuola dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze in caso di GaE esaurite. Provvedimenti urgenti vengono sollecitati anche per altre figure ...

