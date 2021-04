Scoppia il caso Gilles Rocca all’Isola dei Famosi. La situazione

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 30 aprile 2021)ildei. Il tutto è accaduto ieri durante la puntata dell’Isola deiproprio nel momento in cui dovevano andare in scena le nomination. Il gruppo dei primitivi infatti coeso ha nominato. Per lo studio è stata una mossa concordata e non dettata dalla loro volontà. A L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Isola dei2021, terza puntata Isola dei, anticipazioni puntata 12 aprile Isola dei, anticipazioni puntata 23 aprile. Nuovi ingressi Isola deiAnticipazioni, i colpi di scena delle prossime ...