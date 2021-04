Scoperta la più antica mummia egizia incinta

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono stati rinvenuti i resti della primain stato interessante. A riuscirci gli scienziati dell’Accademia polacca delle scienze, che hanno pubblicato un articolo sul Journal of Archaeological Science per descrivere la, avvenuta nell’ambito del Warsaw Mummy Project, volto a scansionare tutte le mummie nei musei. Trovata a Tebe, laaveva duemila anni ed era circa alla 28esima settimana di gestazione al momento del decesso. Il team ha eseguito delle scansioni TC e a raggi X, scoprendo che la ragazza aveva un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Il corpo era stato accuratamente avvolto in tessuti di pregio, e per accompagnare la giovane nel regno delle anime, come da usanzene, accanto ai suoi resti erano stati deposti amuleti e strumenti. Gli scienziati non hanno ...