Schede carburante false e quasi 1 milione di ricavi non dichiarati Azienda agricola nei guai

(Di venerdì 30 aprile 2021) Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, per un totale di 435 mila euro.Il provvedimento cautelare, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Taranto – dr.ssa Loredana Galasso, su proposta del Pubblico Ministero, dr. Remo Epifani, trae origine da due verifiche fiscali concluse nel decorso mese di marzo dai Finanzieri della Tenenza di Castellaneta, nei confronti di due società con sede a Ginosa (TA), entrambe operanti nel settore agricolo ed amministrate da un imprenditore ginosino.All’esito delle attività di servizio, sono stati complessivamente constatatinonper 900 mila euro, costi non deducibili per 675 mila euro ed evasione dell’I.V.A. per 204 mila euro, con la denunzia dell’imprenditore per i reati di ...