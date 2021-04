Scavengers ha esaurito tutte le chiavi di Steam nel primo giorno di Early Access

(Di venerdì 30 aprile 2021) Un inizio complicato per, che è stato lanciato inquesto mercoledì. Gli sviluppatori avevano creato una procedura abbastanza complicata da seguire per coloro che volevano provare il gioco. Per ricevere un codice diavrebbero dovuto guardare almeno mezz'ora di video su Twitch per poi poter richerdere la propria key. Forse i creatori temevano che i server non avrebbero retto un uso massiccio del gioco? O forse volevano semplicemente creare hype intorno al titolo. Fatto sta che lekeys sono finite prestissimo, lasciando in molti a bocca asciutta o con un codice diverso da quello richiesto. A proposito è stato dichiarato: "Stiamo bruciando ledell'a un ritmo pazzesco, e alcuni di voi potrebbero aver ...

Un inizio complicato per Scavengers, che è stato lanciato in Early Access questo mercoledì. Gli sviluppatori avevano creato una procedura abbastanza complicata da seguire per coloro che volevano prova ...