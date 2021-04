“Scambiò materiale pedopornografico”: condannato l’ex calciatore Metzelder. Ora chiede perdono: “Lì dentro c’era l’indicibile” (Di venerdì 30 aprile 2021) l’ex difensore del Real Madrid e del Borussia Dortmund, Christoph Metzelder, 40 anni, è stato condannato a dieci mesi di libertà vigilata dal tribunale di Duesseldorf per possesso e diffusione di materiale pedopornografico. l’ex difensore, secondo l’accusa, ha inoltrato circa trecento fra immagini e video pedopornografici, alcune delle quali che raffiguravano minorenni violentati. Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi, Metzelder ha mandato i file incriminati a una donna di Amburgo, anche lei indagata. La sentenza di oggi non è ancora definitiva. Dal 2019 Metzelder si è sempre dichiarato innocente, anche se ha di recente ammesso di aver inoltrato diciotto file pornografici di bambini e giovani. “In queste chat condividevo fantasie estreme, che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)difensore del Real Madrid e del Borussia Dortmund, Christoph, 40 anni, è statoa dieci mesi di libertà vigilata dal tribunale di Duesseldorf per possesso e diffusione didifensore, secondo l’accusa, ha inoltrato circa trecento fra immagini e video pedopornografici, alcune delle quali che raffiguravano minorenni violentati. Secondo le ricostruzioni dei media tedeschi,ha mandato i file incriminati a una donna di Amburgo, anche lei indagata. La sentenza di oggi non è ancora definitiva. Dal 2019si è sempre dichiarato innocente, anche se ha di recente ammesso di aver inoltrato diciotto file pornografici di bambini e giovani. “In queste chat condividevo fantasie estreme, che ...

