(Di venerdì 30 aprile 2021) Laha sanzionato Davide altri sette responsabili Ue, vietando loro l’ingresso nel Paese.ha spiegato la decisione come una risposta alle sanzioni Ue nei suoi confronti. Il ministero degli Esteri russo, infatti, ha accusato Bruxelles di «continuare la sua politica di illegittime misure restrittive unilaterali contro cittadini russi e organizzazioni». Secondo, l’Ue violerebbe «le basi del diritto internazionale» e alimenterebbe «deliberatamente un’isteria anti russa nei media occidentali», mentre tutte le proposte del Cremlino per risolvere le «questioni problematiche» nei rapporti bilaterali verrebbero «sistematicamente ignorate o respinte» dall’Ue.: «Ue e Usa vogliono frenare la nostra crescita» Secondo, inoltre, il «vero» obiettivo dell’Ue ...

Advertising

SecolodItalia1 : Sassoli vittima della guerra fredda tra Russia e Ue: Mosca lo dichiara persona non graditaa -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli vittima

Minformo

Il presidente del Parlamento europeo, David: 'Sono contrario al calcio che diventa ...di rilancio continuo sul tavolo da poker degli ingaggi e di tutte le relative spese è diventatodi ...Mentre il presidente dell'europarlamento, David, giornalista a sua volta, si è detto '... sette dei quali hanno raggiunto Karaivaz, Si ritiene che i due avessero seguito ladalla ...«Nel giorno del trentanovesimo anniversario della morte per mano mafiosa di Pio La Torre e di Rosario Di Salvo, esprimo il mio apprezzamento per l’evento da voi organizzato che, attraverso un dialogo ...Il tradizionale pellegrinaggio al Monte Meron degli ebrei osservanti si è tramutato, questa notte, in una tragedia: le fonti israeliane parlano, finora, di un bilancio di 44 morti e 150 feriti, di cui ...