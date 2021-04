Sardegna zona arancione, Valle d’Aosta rossa: regole da 3 maggio (Di venerdì 30 aprile 2021) Sardegna zona arancione dal 3 maggio- con regole per spostamenti, scuola, ristoranti, bar – come Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. La Valle d’Aosta invece passa da arancione a rossa, secondo quanto comunica il ministero della Salute, annunciando che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla, comunica sempre il ministero della Salute. SPOSTAMENTI TRA REGIONI GIALLE – Gli spostamenti tra regioni gialle dal 26 aprile, come evidenziato dalla circolare del Viminale, sono liberi: non serve autocertificazione. Cambiano in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021)dal 3- conper spostamenti, scuola, ristoranti, bar – come Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Lainvece passa da, secondo quanto comunica il ministero della Salute, annunciando che il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3. Tutte le altre Regioni e Province autonome sono in area gialla, comunica sempre il ministero della Salute. SPOSTAMENTI TRA REGIONI GIALLE – Gli spostamenti tra regioni gialle dal 26 aprile, come evidenziato dalla circolare del Viminale, sono liberi: non serve autocertificazione. Cambiano in ...

