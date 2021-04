Sangiovanni | spariscono le sue canzoni da Instagram

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sparite lediSenza dubbio uno dei candidati alla vittoria di Amici 20 è. Il giovane rapper infatti fin dal primo giorno ha conquistato non solo il cuore dei professori, ma anche del pubblico, diventando in breve uno dei concorrenti più amati e seguiti di questa edizione. Anche nel corso della fase L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Spariscono da Instagram le canzoni di Sangiovanni: la stessa cosa è accaduta a Deddy #amici20 - webbohit : Sangiovanni, le canzoni presentate ad Amici “spariscono” dalla sezione Musica di Instagram: cos’è successo?!… -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni spariscono

Novella 2000

C’è paura nel Rione Villa di San Giovanni a Teduccio. Dopo la sparatoria di ieri si tema una nuova recrudescenza di violenza nelle strade di questo tormentato angolo della periferia orientale. Ieri in ...Bimbi terrorizzati dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco, i genitori si precipitano nelle aule per portare via i figli. Quartiere dimenticato e ...