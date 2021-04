Sandra Bonsanti | ' I pericoli della Prima Repubblica della P2 sono ancora in agguato | mai smettere di lottare'

(Di venerdì 30 aprile 2021) In occasione dell'uscita del libro diColpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino , abbiamo intervistato l'autrice, nota giornalista che ha portato avanti inchieste scottanti ...

In occasione dell'uscita del libro diColpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino , abbiamo intervistato l'autrice, nota giornalista che ha portato avanti inchieste scottanti per 'Il Mondo', 'Epoca', 'Panorama', 'La ...L'autrice,, è tra coloro che hanno speso buona parte della vita alla ricerca di un qualche brincello di verità, senza arrendersi alle minacce e alle intimidazioni d'uno spietato ...Secondo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Casa della Memoria e GdB. Appuntamento il 5 maggio alle 18 ...“Moro, Craxi disse che Gelli era alle riunioni del Viminale” Il rapimento. La giornalista: “I saggi di Cossiga? Illusorio che lavorassero per ...