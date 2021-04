Sandra Bonsanti: 'I pericoli della Prima Repubblica della P2 sono ancora in agguato, mai smettere di lottare' (Di venerdì 30 aprile 2021) In occasione dell'uscita del libro di Sandra Bonsanti Colpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino , abbiamo intervistato l'autrice, nota giornalista che ha portato avanti inchieste scottanti ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 aprile 2021) In occasione dell'uscita del libro diColpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino , abbiamo intervistato l'autrice, nota giornalista che ha portato avanti inchieste scottanti ...

Advertising

ontoxy : RT @globalistIT: L'autrice del libro Colpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino racconta la sua esperienza come cronista della Prim… - globalistIT : L'autrice del libro Colpevoli. Gelli, Androtti e la P2 visti da vicino racconta la sua esperienza come cronista del… - MrFirenzeSpett : Mercoledì 28 aprile alle 17.30 a #Leggerepernondimenticare Sandra Bonsanti presenta il suo libro 'Stanotte dormirai… - 19marino74 : #AldoMoro #Antistato 'Accadde che Moro fosse doppiamente prigioniero: delle Brigate Rosse che lo rapirono e che lo… - 19marino74 : 'La memoria è per ognuno di noi la nostra vera compagna di strada'. Sandra Bonsanti -