San Leucio del Sannio, schizzano i contagi: il sindaco Iannace pensa a restrizioni (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE' preoccupato il sindaco di San Leucio, Nascenzio Iannace. I contagi schizzano in alto, ed allora il primo cittadino pensa a misure restrittive. Questo il suo messaggio: "Nonostante gli appelli alla diligenza e al rispetto delle norme igienico sanitarie, continuano a crescere i casi di positività da Covid-19 sul nostro territorio. Ad oggi purtroppo si contano 47 positivi e la situazione sta diventando molto seria e preoccupante. Per tale motivo mi riservo di ponderare per i prossimi giorni misure e provvedimenti che possano contenere l'aumento di tali casi sul territorio sanleuciano. A tal scopo proporrò alle autorità competenti ponderate decisioni in materia di restrizioni e divieti, al fine di contenere la pandemia.

