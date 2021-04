Salvini liquida il caso Durigon | “Più che bufera è un venticello | non c’è neanche un indagato” Nel Pd parla solo Boccia | “Fare chiarezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) “Parliamo di vita vera, qui non c’èun. Di che cosa stiamondo?”. Matteocosì ildel sottosegretario della Lega Claudio, al centro delle polemiche per la video-inchiesta di Fanpage.it in cui ilmentare ha dichiarato (senza sapere di essere ripreso) che “il generale” della Guardia di finanza che “indaga” sul Carroccio “lo abbiamo messo noi“. “Visto come vanno i processi, le confische e i sequestri che subisce la Lega e che subisco io, non mi sembra che ci sia nulla di condizionato, anzi”, ha dichiarato ai cronisti che gli hanno chiesto un commento, spiegando che “più che una”, la vicenda “sembra un“. Alla domanda sedica ...