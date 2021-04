Salvini: "In arrivo 30 milioni di cartelle esattoriali, conto nel rinvio" (Di venerdì 30 aprile 2021) “Lavoro costantemente con Durigon su cose serie come le cartelle esattoriali, ci sono 30 milioni di cartelle esattoriali che rischiano di partire da domani, sarebbe un massacro. Stiamo lavorando notte e giorno, e conto di essere arrivato al risultato finale, per rinviarne la partenza”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Capital. “Il nostro obiettivo è la rottamazione delle cartelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio. Per permettere a queste persone di riemergere dal nero. Parliamo di importi di 100mila”, ha spiegato Salvini. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) “Lavoro costantemente con Durigon su cose serie come le, ci sono 30diche rischiano di partire da domani, sarebbe un massacro. Stiamo lavorando notte e giorno, edi essere arrivato al risultato finale, per rinviarne la partenza”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio Capital. “Il nostro obiettivo è la rottamazione dellepiù vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio. Per permettere a queste persone di riemergere dal nero. Parliamo di importi di 100mila”, ha spiegato

Salvini: "In arrivo 30 milioni di cartelle esattoriali, conto nel rinvio" L'HuffPost Salvini: "In arrivo 30 milioni di cartelle esattoriali, conto nel rinvio" Il leader della Lega a Radio Capital: "Il nostro obiettivo è la rottamazione di quelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio" ...

