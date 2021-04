Salvini | ' Durigon? Nessuna pressione della Lega sull' operato della Guardia di finanza'

Advertising

fanpage : L’ascesa politica dell’attuale sottosegretario all’Economia Claudio Durigon inizia a Latina: è qui che inizia dalla… - fanpage : #FollowtheMoney - La prima puntata dell'inchiesta sulla Lega di - fanpage : Matteo Salvini minimizza quanto emerso dall’inchiesta di - attila62 : RT @Ori254: Tessere gonfiate, uffici e uomini: così Claudio Durigon ha regalato l'UGL alla Lega di Salvini - Antetempo : RT @unpotoscano: Secondo #Salvini il caso #Durigon è 'solo' un'inchiesta giornalistica. Solo. Per lui, evidentemente, è molto più attendibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Durigon

'Il video registrato da chi ha avuto problemi con la giustizia' accusa il leader del Carroccio riferendosi all'inchiesta che riguarda il sottosegretario all'Economia del Carroccio che - in un filmato -..."Lavoro costantemente consu cose serie come le cartelle esattoriali, ci sono 30 milioni di ... Così il leder della Lega Matteoa Radio Capital. "Il nostro obiettivo è la rottamazione ...Lega super o no? Il caso Durigon e l'imbarazzo di Mario Draghi. L'invito a Salvini a dedicarsi alla vicenda del suo sottosegretario.Lega super o no? Il caso Durigon e l'imbarazzo di Mario Draghi. L'in ..."Più che una bufera, mi sembra un venticello. La bufera è altro per fortuna. Non c'è neanche un'inchiesta. Fortunatamente ci sono dei magistrati che decidono cosa è reato e cosa no. Quindi sicuramente ...