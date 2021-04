Salerno, bimba di 8 mesi seviziata ed uccisa dai genitori. Non hanno le stesse colpe, secondo i giudici (Di venerdì 30 aprile 2021) Era il 22 giugno 2019 quando la piccola Jolanda Passariello venne trovata priva di vita nella casa dei genitori a soli otto mesi. La sentenza sul caso è durissima. Era la notte tra il 21 ed il 22 giugno 2019 quando si consumò la tragedia di Jolanda Passariello, la bambina di appena otto mesi che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 aprile 2021) Era il 22 giugno 2019 quando la piccola Jolanda Passariello venne trovata priva di vita nella casa deia soli otto. La sentenza sul caso è durissima. Era la notte tra il 21 ed il 22 giugno 2019 quando si consumò la tragedia di Jolanda Passariello, la bambina di appena ottoche L'articolo proviene da Leggilo.org.

tvoggi : OMICIDIO JOLANDA: ERGASTOLO PER IL PADRE, 24 MESI PER LA MADRE La Corte d’Assise di Salerno ha condannato i genitor… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Bimba uccisa a 8 mesi nel Salernitano: ergastolo per il padre, 24 anni alla madre - mattinodinapoli : Bimba uccisa a 8 mesi nel Salernitano: ergastolo per il padre, 24 anni alla madre - bavbieturico : confesso che snobbai un concerto gratuito di rocco hunt a salerno perché 'ma chi se lo deve ascoltare, che schifo q… - salerno_vince : RT @DiReddito: Ma questa bimba una mamma ce l'ha? -