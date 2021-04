(Di venerdì 30 aprile 2021) Trentaquattresimo turno di Serie B che si apre in questo martedì 20 aprile con la sfida tra laterza forza del torneo e ilquarto in graduatoria. Campani in gran forma e reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Rocambolesca quella dell’ultimo turno contro il Venezia, arrivata nel recupero grazie ad una InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA Caos #Monza, ecco i nomi dei giocatori che si sono recati al Casinò di Lugano. Si tratterebbe di… - infobetting : Salernitana-Monza (sabato 1° maggio, ore 14): formazioni, quote, pronostici - TuttoSalerno : Salernitana-Monza, i precedenti in Campania: bilancio favorevole ai padroni di casa, l’unico successo esterno è dat… - psb_original : Como, Gattuso sulla Salernitana: 'I granata vorranno confermarsi col Monza. Evidente la mano di Castori' #SerieB - TUTTOB1 : Le Cronache: 'Il sindaco di Salerno pronto a bloccare il Monza. E Galliani sembra arrendersi' -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Monza

Ergastolo al padre 24 anni alla mamma Cava de' Tirreni: Rianimazione ancora chiusa "Così l'ospedale è ormai morto". Otto gli assenti nel. Granata favoriti Taglio basso: La memoria. ...L'Empoli dipende dai suoi primi quattro per il 61 per cento dei gol complessivi, il Lecce per il 64, laper il 58, ilper il 55, il Venezia per il 60, il Cittadella per il 49, la ...Il presidente giallorosso parla a La Gazzetta del Mezzogiorno (intervista di Antonio Calò) del tour de force che attende i giallorossi: quattro partite in dieci giorni. LECCE-CITTADELLA: CHE GARA SARA ...GATTUSO COMO SALERNITANA - Giacomo Gattuso, allenatore del Como, è stato intervistato in esclusiva dai colleghi di Salernitananews.it.