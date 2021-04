Salernitana | Bocchini | “Col Monza gara durissima | servirà intensità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Domani affrontiamo un avversario di primissimo livello che ha a disposizione una rosa molto lunga e costruita per vincere. Sarà una partitadal punto di vista tecnico e psicologico. La posta in palio è molto alta euna prestazione importante. Dobbiamo essere carichi, cercando di giocare coned equilibrio”. Queste le dichiarazioni del tecnico granata Riccardoalla vigilia di. “Adesso il calendario è molto compresso,l’apporto di tutti e ci sarà uno sforzo fisico importante. I ragazzi hanno grandi motivazioni e l’aspetto mentale sarà fondamentale. Abbiamo un obiettivo importante e daremo tutto per raggiungerlo”, ha concluso il tecnico che sostituirà in panchina ...