Sale sul bus senza biglietto e aggredisce l’autista: l’uomo sviene, ma il pestaggio continua (Di venerdì 30 aprile 2021) Sale sul bus senza biglietto e pensa bene di ovviare alla mancanza con una brutale aggressione all’autista che glielo chiede. Già, perché il povero conducente si è limitato semplicemente a fargli notare che non sarebbe potuto salire sul bus sprovvisto di ticket. Ma tanto è bastato perché l’uomo reagisse in maniera spropositata, colpendo il conducente con un violento pugno sferrato al volto, che lo ha atterrato. E poi continuando ad infierire sulla vittima con una serie di calci. tanto che il poveretto ha perduto i sensi. Non solo: immediata la reazione dell’aggressore. Altrettanto rapido il suo ritorno a piede libero. Come riferisce La Stampa nelle sue pagine locali, infatti, l’aggressore, che i carabinieri hanno «bloccato in flagrante e portato in carcere martedì sera poco prima ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021)sul buse pensa bene di ovviare alla mancanza con una brutale aggressione alche glielo chiede. Già, perché il povero conducente si è limitato semplicemente a fargli notare che non sarebbe potuto salire sul bus sprovvisto di ticket. Ma tanto è bastato perchéreagisse in maniera spropositata, colpendo il conducente con un violento pugno sferrato al volto, che lo ha atterrato. E poindo ad infierire sulla vittima con una serie di calci. tanto che il poveretto ha perduto i sensi. Non solo: immediata la reazione dell’aggressore. Altrettanto rapido il suo ritorno a piede libero. Come riferisce La Stampa nelle sue pagine locali, infatti, l’aggressore, che i carabinieri hanno «bloccato in flagrante e portato in carcere martedì sera poco prima ...

M5S_Europa : Un lavoratore su 10 in #UE non riesce ad arrivare a fine mese, un dato che in Italia sale fino al 12% dei lavorator… - ricpuglisi : Uno di sinistra dovrebbe riflettere sul fatto che le posizioni chiusuriste della sinistra non sono a rischio zero (… - MariaLu91149151 : RT @SecolodItalia1: Sale sul bus senza biglietto e aggredisce l’autista: l’uomo sviene, ma il pestaggio continua - SecolodItalia1 : Sale sul bus senza biglietto e aggredisce l’autista: l’uomo sviene, ma il pestaggio continua - mivchellejones : @Linda72788464 @idrinktedarling dice che gli va bene ma se sale sul letto mentre dormiamo lo lancia -