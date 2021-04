Sabaudia, il 20% dei Sikh positivo al Covid: cresce la paura per variante indiana (Di venerdì 30 aprile 2021) Sabaudia, 30 apr — Iniziano a serpeggiare la paura per la variante indiana e la consequenziale ipotesi di zona rossa a Sabaudia dopo che, in seguito ad uno screening a tappeto sulla comunità Sikh locale, sono risultati positivi 87 tamponi su 500. Quasi il 20%, quindi, in un territorio in cui è radicata la seconda comunità Sikh più numerosa d’Italia. Allarme Covid tra i Sikh di Sabaudia Solo nella frazione di Bella Farnia, dove è avvenuto lo screening, si contano più di 30mila braccianti, tra immigrati regolari e irregolari, che spesso lavorano nelle aziende locali in condizioni pre-Covid, senza distanziamento e sprovvisti di Dpi. In giornata è previsto un vertice in Prefettura con l’obiettivo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 aprile 2021), 30 apr — Iniziano a serpeggiare laper lae la consequenziale ipotesi di zona rossa adopo che, in seguito ad uno screening a tappeto sulla comunitàlocale, sono risultati positivi 87 tamponi su 500. Quasi il 20%, quindi, in un territorio in cui è radicata la seconda comunitàpiù numerosa d’Italia. Allarmetra idiSolo nella frazione di Bella Farnia, dove è avvenuto lo screening, si contano più di 30mila braccianti, tra immigrati regolari e irregolari, che spesso lavorano nelle aziende locali in condizioni pre-, senza distanziamento e sprovvisti di Dpi. In giornata è previsto un vertice in Prefettura con l’obiettivo di ...

