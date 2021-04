Ryanair fa ricorso a Corte europea di Giustizia su aiuti di Stato ad Alitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia low-cost irlandese Ryanair ha inoltrato un ricorso alla Corte europea di Giustizia contro la decisione della Commissione europea che a settembre 2020 aveva approvato un aiuto di Stato ad Alitalia per 199 milioni di di euro, nell’ambito di un programma di aiuti per i danni subiti a seguito dei lockdown del periodo marzo-giugno 2020. Lo conferma la stessa Corte comunitaria con sede in Lussemburgo. La compagnia aerea irlandese afferma che la Commissione europea ha abusato dei suoi poteri autorizzando un nuovo sostegno ad Alitalia mentre la compagnia aerea era oggetto di un’indagine su possibili aiuti di Stato su due prestiti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) (Teleborsa) – La compagnia low-cost irlandeseha inoltrato unalladicontro la decisione della Commissioneche a settembre 2020 aveva approvato un aiuto diadper 199 milioni di di euro, nell’ambito di un programma diper i danni subiti a seguito dei lockdown del periodo marzo-giugno 2020. Lo conferma la stessacomunitaria con sede in Lussemburgo. La compagnia aerea irlandese afferma che la Commissioneha abusato dei suoi poteri autorizzando un nuovo sostegno admentre la compagnia aerea era oggetto di un’indagine su possibilidisu due prestiti ...

Advertising

infoiteconomia : Ryanair fa ricorso a Corte Ue contro aiuti ad Alitalia - infoiteconomia : Ryanair fa ricorso a Corte europea di Giustizia su aiuti di Stato ad Alitalia - ansa_economia : Alitalia: ricorso Ryanair a Corte Ue contro ristori Covid. Nel mirino i 200 milioni stanziati dal governo per la co… - LucaGorrasi : RT @WEtravelbiz: #Ryanair, non a sorpresa, ha depositato un ricorso presso la Corte di giustizia Ue contro l’approvazione del finanziamento… - WEtravelbiz : #Ryanair, non a sorpresa, ha depositato un ricorso presso la Corte di giustizia Ue contro l’approvazione del finanz… -