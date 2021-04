Ryanair | ‘aiuti a tutti se governo italiano vuole ripresa settore aereo’**

Leggi su ildenaro

Roma, 30 apr. -(Adnkronos) – Ryanair "è la compagnia aerea n. 1 in Italia, con una quota di mercato del 28% e un potenziale di crescita ulteriore nei prossimi anni in seguito alla consegna di nuovi aerei". Lo sottolinea in una nota un portavoce del gruppo irlandese, aggiungendo che, visti i numeri, "siamo strategicamente vitali per ildel turismo".