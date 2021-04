Russia vieta ingresso a 8 cittadini europei, tra cui Sassoli. Ue: Mosca ha scelto lo scontro (Di venerdì 30 aprile 2021) Otto cittadini europei, tra cui il presidente dell'europarlamento, David Sassoli, non potranno entrare in Russia in risposta all'analoga misura adottata dall'Unione europea nei confronti di sei cittadini russi. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Oltre a Sassoli, la Russia ha vietato l'ingresso a Vera Jourova, vicepresidente dela Commissione europea responsabile per le politiche su valori e trasparenza, così come a Jorg Raupach, capo dell'ufficio del procuratore generale di Berlino.Secondo quanto precisato in una nota, gli altri europei interessati dalla misura sono Ivars Abolins, presidente del Consiglio nazionale dei mass media elettronici della Lettonia, Maris ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 aprile 2021) Otto, tra cui il presidente dell'europarlamento, David, non potranno entrare inin risposta all'analoga misura adottata dall'Unione europea nei confronti di seirussi. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Oltre a, lahato l'a Vera Jourova, vicepresidente dela Commissione europea responsabile per le politiche su valori e trasparenza, così come a Jorg Raupach, capo dell'ufficio del procuratore generale di Berlino.Secondo quanto precisato in una nota, gli altriinteressati dalla misura sono Ivars Abolins, presidente del Consiglio nazionale dei mass media elettronici della Lettonia, Maris ...

