Russia | Ue | sanzioni inaccettabili | valutiamo risposta

"Condanniamo con la massima fermezza la decisione odierna delle autorità russe di vietare l'ingresso nel territorio russo a otto cittadini dell'Ue. Questa azione è inaccettabile, priva di qualsiasi ...

AndreaOrlandosp : Sono vicino @VeraJourova e @DavidSassoli per l’inaccettabile decisione della Russia. Il rispetto delle libertà civi… - Ettore_Rosato : Solidarietà da parte mia e di @ItaliaViva a @DavidSassoli e tutti i rappresentanti delle democrazie europee. Questa… - M5S_Europa : La delegazione del #M5S esprime massima solidarietà al Presidente @DavidSassoli per la decisione presa dalle autori… - lucioluciani : RT @jacopo_iacoboni: Le sanzioni della Russia all’Unione europea sono ridicole, ma Putin è ormai sempre più fuori controllo. Spie, soldi c… - Thomasdr14 : RT @claudio_2022: Mosca ha proibito a David Sassoli di entrare in Russia. Queste so soddisfazioni. @VotersItalia -