Russia: rete uffici organizzazione Navalny inserita in database gruppi estremisti (Di venerdì 30 aprile 2021) Mosca, 30 apr. (Adnkronos) – La rete degli uffici in tutta la Russia del movimento di Aleksei Navalny è stata inserita nel database dei gruppi accusati di attività estremiste o di terrorismo, al fianco di al Qaeda e Is, dal'agenzia russa per il controllo delle attività finanziarie Rosfinmonitoring. Ieri il coordinatore degli uffici, Leonid Volkov, aveva annunciato lo scioglimento della rete, a causa del processo in corso per il suo inserimento nell'elenco dei gruppi estremisti e il conseguente rischio di incriminazioni per chi vi lavora.

