Russia: Letta, 'sanzioni a Sassoli atto ostilità senza precedenti' (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Le sanzioni russe al Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, atto di ostilità senza precedenti. Il Pd tutto reagisce con durezza, a difesa della democrazia europea. E continuiamo a chiedere con ancora più forza la liberazione di #Navalny". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "Lerusse al Presidente del Parlamento Europeo Daviddi. Il Pd tutto reagisce con durezza, a difesa della democrazia europea. E continuiamo a chiedere con ancora più forza la liberazione di #Navalny". Lo scrive il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

