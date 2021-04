Rudi Garcia: “La Roma può ancora arrivare in finale di Europa League” (Di venerdì 30 aprile 2021) Rudi Garcia, allenatore del Lione, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, toccando vari temi tra cui il match Manchester United-Roma: “Il risultato è tutt’altro che positivo, ma mi auguro che i giallorossi riescano comunque ad arrivare in finale. Credo che sia più difficile non subire gol rispetto a farne quattro. Ieri è stata una partita bizzarra, tre infortuni in un solo tempo sono davvero tanti. I due rigori concessi molto generosi, ma mi aspettavo una ripresa diversa. Al ritorno potrà accadere di tutto. Sarri alla Roma? Non commento, Fonseca è un ottimo allenatore e mi auguro che si qualifichi per la finale di Europa League“. Il tecnico del Lione ha poi parlato della Ligue 1 2020/2021, che vede quattro squadre in lotta per il ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021), allenatore del Lione, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, toccando vari temi tra cui il match Manchester United-: “Il risultato è tutt’altro che positivo, ma mi auguro che i giallorossi riescano comunque adin. Credo che sia più difficile non subire gol rispetto a farne quattro. Ieri è stata una partita bizzarra, tre infortuni in un solo tempo sono davvero tanti. I due rigori concessi molto generosi, ma mi aspettavo una ripresa diversa. Al ritorno potrà accadere di tutto. Sarri alla? Non commento, Fonseca è un ottimo allenatore e mi auguro che si qualifichi per ladi“. Il tecnico del Lione ha poi parlato della Ligue 1 2020/2021, che vede quattro squadre in lotta per il ...

Advertising

sportface2016 : #RudiGarcia: “La #Roma può ancora arrivare in finale di #EuropaLeague” - stirone99 : RT @forzaroma: Rudi #Garcia: 'Spero che la Roma vada in finale, merita di vincere un trofeo' #ASRoma - teladoiotokyo : Rudi Garcia: La Roma merita di vincere un titolo. Quella di ieri è stata una partita bizzarra: Anche Rudi Garcia, a… - Rickyrickyric89 : “Eh, ma contro lo United che t’aspettavi” L’anno scorso il Lione di Rudi Garcia ha eliminato il City... - forzaroma : Rudi #Garcia: 'Spero che la Roma vada in finale, merita di vincere un trofeo' #ASRoma -