Rt nazionale: indice di contagio in aumento oggi a 0,85. L'incidenza a 146 casi per centomila abitanti. Oggi l'ordinanza sulle zone (Di venerdì 30 aprile 2021) È in lieve aumento l'indice Rt in Italia: nell'ultima settimana è a 0,85, contro lo 0,81 della settimana precedente. Scende invece L'incidenza, a 146 casi settimanali per centomila abitanti (contro i 157 di 7 giorni fa). Oggi come ogni venerdì sarà il giorno dei cambi di colore per le Regioni, dopo la riunione della cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni che analizzerà i dati settimanali e fornirà al ministro Speranza il report da cui le relative ordinanze. Pochi cambi previsti, dopo il pieno di Regioni gialle la scorsa settimana. Tornerà probabilmente in zona arancione la Sardegna, ...

