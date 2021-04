Rosalinda Cannavò furiosa con Andrea Zenga: “Gli spacco la faccia, non l’ho perdonato per quello che mi ha fatto” (FOTO) (Di venerdì 30 aprile 2021) La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sta procedendo senza troppi intoppi. Malgrado in molti non credano al loro rapporto, i due stanno dando dimostrazione di quanto, in realtà, si amino. Proprio per questo, la redazione de Le Iene ha deciso di mettere alla prova il loro sentimento con uno scherzo davvero perfido. L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 30 aprile 2021) La storia d’amore trasta procedendo senza troppi intoppi. Malgrado in molti non credano al loro rapporto, i due stanno dando dimostrazione di quanto, in realtà, si amino. Proprio per questo, la redazione de Le Iene ha deciso di mettere alla prova il loro sentimento con uno scherzo davvero perfido. L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

clexa_griffin : RT @puntodebole1: Rosalinda Cannavò non esiste. - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? Arrivano le prime risposte - Dannyvaiqtem_ : RT @temmiscourt: In italia: 'l'ex di...fidanzata del figlio di...' In Brasile: 'Rosalinda Cannavò, cantante, attrice italiana, partecipante… - tweetnewsit : Andrea Zenga ha tradito Rosalinda Cannavò? Arrivano le prime risposte - zazoomblog : Rosalinda Cannavò scoppia in lacrime per Andrea Zenga: “Non me lo aspettavo” - #Rosalinda #Cannavò #scoppia… -