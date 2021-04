Roma | vizietto United | ultima goleada nel 2007 proprio contro i giallorossi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Il Manchesternon segnava 5 gol in Europa dal: lasegna dunque un record negativo, eguagliando sé stessa Un match equilibrato nel primo tempo, un crollo clamoroso nel secondo.la, il Manchestervince per 6-2 e sigla un record dell’era moderna. Come spiega il noto portale Opta Paolo, i Red Devils non segnavano più di cinque gol in Europadalla sfidadel. Un record negativo, dunque, per la squadra di Fonseca, che riesce ad eguagliare un’altra statistica (altrettanto negativa) di ben 14 anni fa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ex difensore nerazzurro, con trascorsi importanti anche alla, Torino e Genoa. In studio, come ... Niente male per questo ex difensore centrale con ildel gol. Burdisso ha intrapreso la ...... ex difensore dell'Inter, oltre che di, Torino e Genoa in Serie A. Il suo palmares è da eletto ... per questo ex centrale con ildel gol. Una serata davvero da non perdersi.