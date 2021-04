Roma, un tempo da sogno. Poi l'incubo Cavani: 6 - 2 United (Di venerdì 30 aprile 2021) L'illusione e la presunzione. La prima quando una Roma tosta e umile chiude il tempo in vantaggio. La seconda quando, nella ripresa, decide di giocarla alla pari scoprendosi e offrendo il fianco alle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) L'illusione e la presunzione. La prima quando unatosta e umile chiude ilin vantaggio. La seconda quando, nella ripresa, decide di giocarla alla pari scoprendosi e offrendo il fianco alle ...

Advertising

_Pedro17_ : Purtroppo oggi non potrò essere con la squadra ma spero di recuperare in tempo per aiutarla al ritorno. La Roma non… - OptaPaolo : 5 - La #Roma è la seconda squadra italiana ad aver incassato almeno cinque reti nel corso del secondo tempo in una… - MarcoFIORelly : Ho visto solo il primo tempo. La Roma era in vantaggio 2-1. Secondo me, può ancora farcela. Con il Barcellona sembr… - emajov92 : RT @GliAutogol: - La Roma nel primo tempo - La Roma nel secondo tempo #ManUtdRoma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 30-04-2021 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -