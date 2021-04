Advertising

sportli26181512 : Roma, la delusione dei tifosi: 'Sciolti come il burro, altro che undici leoni': I romanisti dopo il 6-2 del Manches… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #UEL #ManUtdRoma #Roma, la rassegnazione corre sul web: “Ora la rivoluzione” - sportli26181512 : Roma, la rassegnazione corre sul web: “Ora la rivoluzione”: Roma, la rassegnazione corre sul web: “Ora la rivoluzio… - Gazzetta_it : #UEL #ManUtdRoma #Roma, la rassegnazione corre sul web: “Ora la rivoluzione” - Ftbnews24 : #ASRoma verso #SampdoriaRoma #SerieA #Fonseca #Roma #ManUnitedRoma @OfficialASRoma #UEL @ManUtd??… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma delusione

Corriere dello Sport.it

- Tanta amarezza,e rabbia. C'è un mix di emozioni nel tifoso giallorosso che ieri ha visto nel Teatro dei Sogni l'ennesima partita incubo della. La squadra di Fonseca ha infatti ...C'è solopura per il secondo tempo, i gol che abbiamo concesso sono sciocchi e hanno ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 30 aprile 2021Il Manchester United non segnava più di cinque gol in Europa dalla gara del 2007 proprio contro la Roma, quella volta furono ...Video Manchester United Roma (6-2) gol e highlights del match, semifinale di Europa League. Cavani e Bruno Fernandes scatenati.