Roma, continui scippi e furti alla Magliana, boom di segnalazioni sui social: ecco chi erano i responsabili (Di venerdì 30 aprile 2021) Fine dell'incubo per i residenti del quartiere Magliana che, sui social, avevano lanciato diverse segnalazioni per mettere in allerta da una coppia di borseggiatori. I due ladri sono stati arrestati ieri dai Carabinieri della Stazione Roma Villa Bonelli: a finire in manette sono stati due coniugi, entrambi di 23 anni di nazionalità romena e residenti presso l'insediamento nomadi di via Luigi Candoni. Fine dell'incubo per i residenti del quartiere Magliana I due, già noti alle forze dell'ordine, erano stati notati dai Carabinieri, in servizio in abiti civili, in via della Magliana Nuova mentre entravano all'interno di un esercizio commerciale. Marito e moglie fingendosi clienti di un negozio sono stati bloccati dai militari mentre stavano cercando di rubare il ...

