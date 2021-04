Roma, chiuso negozio di elettronica ‘truffaldino’: sequestrati articoli di dubbia provenienza (FOTO) (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel mese di ottobre 2020, i Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante avevano seguito il segnale GPS di un tablet rubato a un turista, sorprendendo la refurtiva in un negozio di riparazione di telefoni cellulari e apparati hi-tech. All’epoca dei fatti, il titolare dell’attività, un cittadino nigeriano di 28 anni, fu denunciato a piede libero. La chiusura dell’attività La “vecchia conoscenza” dei Carabinieri è riuscita a superarsi ieri, quando all’esito di un controllo scattato d’iniziativa nella sua attività di via Carlo Alberto, quartiere Esquilino, da parte dei militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma piazza Dante, è stato trovato in possesso di ben 64 telefoni cellulari, un tablet e 3 costosi PC portatili dei quali non ha saputo fornire una valida provenienza. Nei confronti del cittadino nigeriano è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 aprile 2021) Nel mese di ottobre 2020, i Carabinieri della Stazionepiazza Dante avevano seguito il segnale GPS di un tablet rubato a un turista, sorprendendo la refurtiva in undi riparazione di telefoni cellulari e apparati hi-tech. All’epoca dei fatti, il titolare dell’attività, un cittadino nigeriano di 28 anni, fu denunciato a piede libero. La chiusura dell’attività La “vecchia conoscenza” dei Carabinieri è riuscita a superarsi ieri, quando all’esito di un controllo scattato d’iniziativa nella sua attività di via Carlo Alberto, quartiere Esquilino, da parte dei militari del Nucleo Operativo della Compagniapiazza Dante, è stato trovato in possesso di ben 64 telefoni cellulari, un tablet e 3 costosi PC portatili dei quali non ha saputo fornire una valida. Nei confronti del cittadino nigeriano è ...

