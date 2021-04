Roma | bufera dopo la sconfitta | possibile esonero immediato per Fonseca

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 aprile 2021) La bruttacontro il Manchester United ha portato tensioni in casa: Paulorischia l'anticipato Momenti di tensione a Trigoriala pesantein semifinale di Europa League contro il Manchester United. Lasi avvicina alla sfida di campionato contro la Sampdoria in una condizione fisica e mentale non ottimale e con alcuni nodi sciogliere. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il patron giallorosso Friedkin non avrebbe gradito la debacle europea e starebbe pensando all'di Paulo. Sarebbe previsto per oggi un incontro a Trigoria per sciogliere le riserve e mettere nel mirino il match del Ferraris.