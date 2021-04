Roma, allenamento di scarico nel centro sportivo del Manchester City (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma - Dopo la sconfitta contro lo United la Roma questa mattina si è allenata a Manchester prima di partire nel primo pomeriggio verso la Capitale. La squadra di Fonseca è stata accolta dai rivali ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 aprile 2021)- Dopo la sconfitta contro lo United laquesta mattina si è allenata aprima di partire nel primo pomeriggio verso la Capitale. La squadra di Fonseca è stata accolta dai rivali ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, allenamento di scarico nel centro sportivo del Manchester City: Questa mattina la squadra ha svolto la seduta… - TuttoFanta : ?? #SAMPDORIA: botta al piede destro per #Candreva durante l'allenamento di ieri. Il centrocampista è in dubbio per… - AliprandiJacopo : La Roma questa mattina ha svolto un allenamento di scarico nel centro sportivo del Manchester City. Nel primo po… - dedalus83 : @ilbanale Poco ma sicuro che ci sono incapaci DENTRO Trigoria facenti parte del comparto tecnico: scelta di calciat… - pezzgiorgio : X il manchester united nn c è miglior sparring partner della Roma goleade a go go. Partitelle di allenamento,ma chi… -