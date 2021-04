Rolex, un nuovo orologio modello Daytona da record (Di venerdì 30 aprile 2021) Cercate un Rolex Daytona e non riuscite proprio a trovarne un esemplare immediatamente disponibile, senza passare anni «incastrati» dentro interminabili liste di attesa in boutique? Beh le aste potrebbero essere una relativamente facile scappatoia, ma non pensiate che si tratti di una soluzione economica. Sì, perché anche lì la casa della corona si conferma regina incontrastata, con pezzi – e prezzi – decisamente da capogiro. Così se qualche anno fa il Rolex Daytona di Paul Newman con il suo celebre quadrante panda ha segnato il record del modello in acciaio veduto al prezzo più alto della storia, questa volta a far parlare di sé è un altro Daytona: in platino e con quadrante turchese blu Stella. Protagonista dell'asta Important Watch, organizzata da Sotheby’s a Hong ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Cercate une non riuscite proprio a trovarne un esemplare immediatamente disponibile, senza passare anni «incastrati» dentro interminabili liste di attesa in boutique? Beh le aste potrebbero essere una relativamente facile scappatoia, ma non pensiate che si tratti di una soluzione economica. Sì, perché anche lì la casa della corona si conferma regina incontrastata, con pezzi – e prezzi – decisamente da capogiro. Così se qualche anno fa ildi Paul Newman con il suo celebre quadrante panda ha segnato ildelin acciaio veduto al prezzo più alto della storia, questa volta a far parlare di sé è un altro: in platino e con quadrante turchese blu Stella. Protagonista dell'asta Important Watch, organizzata da Sotheby’s a Hong ...

Advertising

tittista : Sappiatelo che è in Turchia È venuto è ritornato è venuto di nuovo per parlare di lavoro con Diletta andare con Mi… - AmedeoFortuna : RT @TweetByWire: Audi conferma che il nuovo prototipo LMDh sarà sviluppato in collaborazione ('close cooperation') con Porsche. Programma… - TweetByWire : Audi conferma che il nuovo prototipo LMDh sarà sviluppato in collaborazione ('close cooperation') con Porsche. Pr… - MariaFi27832951 : @enkidC @eretico_l @Anna302478978 @Overbite71 @ObsoletusH @laperlaneranera @sedicizero @Comemigirano @ilbuonpaztore… -

Ultime Notizie dalla rete : Rolex nuovo L'effetto nostalgia fa crescere i marchi della nostra infanzia Lego si è aggiudicata il podio con 80.4 punti, seguito da Rolex (79.6) e Ferrari (78.8). Si legge ... Allo stesso modo, questo nuovo boom di oggetti da collezione è la perfetta intersezione tra la ...

Moda, i prodotti donna e i brand più desiderati del primo trimestre 2021 Il mondo intero ha assistito all'insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti: la richiesta ...a misure più grandi " solitamente destinate agli uomini " con il Submariner 40mm di Rolex a ...

Rolex, un nuovo orologio modello Daytona da record GQ Italia Rolex, un nuovo orologio modello Daytona da record Cercate un Rolex Daytona e non riuscite proprio a trovarne un esemplare immediatamente disponibile, senza passare anni «incastrati» dentro interminabili liste di attesa in boutique? Beh le aste potreb ...

Rolex Giraglia: cambia il programma ma la regata offshore si fa La Rolex Giraglia cambia il programma della regata, sono state cancellate le costiere di Saint Tropez, ma si farà la prova offshore con partenza e arrivo in Italia ...

Lego si è aggiudicata il podio con 80.4 punti, seguito da(79.6) e Ferrari (78.8). Si legge ... Allo stesso modo, questoboom di oggetti da collezione è la perfetta intersezione tra la ...Il mondo intero ha assistito all'insediamento delpresidente degli Stati Uniti: la richiesta ...a misure più grandi " solitamente destinate agli uomini " con il Submariner 40mm dia ...Cercate un Rolex Daytona e non riuscite proprio a trovarne un esemplare immediatamente disponibile, senza passare anni «incastrati» dentro interminabili liste di attesa in boutique? Beh le aste potreb ...La Rolex Giraglia cambia il programma della regata, sono state cancellate le costiere di Saint Tropez, ma si farà la prova offshore con partenza e arrivo in Italia ...