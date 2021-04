Rinviati al 2022 i concerti dei Simple Minds in Italia | le nuove date e le info sui biglietti

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ideiinsono statial. La band di Jim Kerr avrebbe dovuto fare approdo innel 2020 con 4ma l’emergenza Coronavirus aveva costretto la band a spostare tutto all’estate 2021. Nell’ultima ora sono state comunicate ledel. Il 40 Years Of Hits Tour Con ledel 40 Years Of Hits Tour icelebrano i primi 40 anni di carriera. Con 19 album in studio la band scozzese è oggi un punto di riferimento per il pop rock e il post punk internazionale. L’ultimo disco è Walk Between Worlds (2018). Nati nel 1979 con l’album Life In A Day nella piena ondata post punk, i ...