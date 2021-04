Rider strappa il biglietto inneggiante a Mussolini durante una consegna | prima licenziato e poi reintegrato

(Di venerdì 30 aprile 2021)per averto unla. L’azienda lo haqualche giorno dopo. BOLOGNA – Unè statoper averto unla. Il fatto, come raccontato da La Repubblica, è successo lo scorso 25 aprile, con il fattorino che ha deciso di fare a pezzi il messaggio che diceva: “In questo giorno di lutto che il nostro Duce possa guidare da lassù la rinascita“. L’azienda in un primo momento ha parlato di un comportamento scorretto da parte del dipendente e da qui la ...

Undi 30 anni, Luca Nisco, è stato sospeso dall'azienda Winelivery per aver strappato un biglietto inneggiante a Mussolini che doveva essere consegnato insieme a due bottiglie di vino. Ecco nel ...Il giovaneracconta la sua reazione al Resto del Carlino: Arrivato a destinazione, davanti alla persona destinataria della consegna, Luca ha strappato il biglietto. Il giorno gli sono stati ...Rider licenziato per aver strappato un biglietto inneggiante a Mussolini durante la consegna. L'azienda lo ha riassunto qualche giorno dopo.Luca Nisco, rider 30enne di Winelivery, era stato licenziato per aver strappato un biglietto pro-Mussolini inviato da un cliente della piattaforma insieme a due bottiglie di vino. L’accusa, riportata ...