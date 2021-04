Riapre alle visite l'Orrido di Ponte Alto (Di venerdì 30 aprile 2021) Per visitare l'Orrido occorre, dunque, prenotare attraverso il sito Ecoargentario.it o telefonicamente all'Apt al numero 0461 216000. La visita è permessa ad un numero massimo di 16 persone ... Leggi su trentotoday (Di venerdì 30 aprile 2021) Per visitare l'occorre, dunque, prenotare attraverso il sito Ecoargentario.it o telefonicamente all'Apt al numero 0461 216000. La visita è permessa ad un numero massimo di 16 persone ...

Ultime Notizie dalla rete : Riapre alle Riapre alle visite l'Orrido di Ponte Alto Riaprono musei e castelli in Trentino, ma anche luoghi affascinanti, e forse un po' meno famosi, come la forra del fiume Fersina alle porte di Trento. Un luogo particolarmente amato da tanti trentini,...

Inter, Conte decisivo anche nelle sostituzioni: i cambi azzeccati quest'anno ... il croato, da poco entrato, segna il gol che riapre la gara. La sue rete e quella di Perisic nei ... Inoltre, grazie alle sue abilità di passaggio e visione di gioco, permette all'Inter di gestire alla ...

Venezia riparte: riapre alle visite la basilica di San Marco Gente Veneta Dal 1 maggio riapre il museo diocesano di Cortona Oltre alle opere di manutenzione ordinaria, il Museo, in questo periodo di chiusura e grazie al contributo dell’8×1000 della Conferenza Episcopale Italiana, ha lavorato alla nuova illuminazione della ...

Ferrovia Cuneo-Ventimiglia: da lunedì riapre la tratta Saint Dalmas-Breil, poi in bus CUNEO CRONACA - Lunedì 3 maggio riapre la tratta ferroviaria tra Saint Dalmas del Tende e Breil. Gli interventi di ripristino dei danni, a cura dei gestori dell’infrastruttura italiani e francesi, a s ...

