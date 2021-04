Riapertura piscine, centri benessere e termali: ecco quali sono le regole (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo mesi di chiusure, si attende con ansia la Riapertura di tutte le attività, soprattutto quelle che riguardano il settore dell'intrattenimento e del benessere. A questo proposito, arriva un'importante novità dalla seduta avvenuta il 28 aprile scorso, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Durante la seduta sono state approvate ufficialmente le linee guida per la Riapertura e la ripresa delle attività economiche e sociali, realizzate con la collaborazione degli uffici di prevenzione e del Dipartimento di Sanità pubblica delle Regioni e delle Provincie. Il testo delle linee guida è stato, poi, inviato per essere visionato dal premier Mario Draghi, dai ministri Speranza e Gelmini. Tra le attività prese in considerazione per la Riapertura, prevista tra metà maggio e luglio, ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo mesi di chiusure, si attende con ansia ladi tutte le attività, soprattutto quelle che riguardano il settore dell'intrattenimento e del. A questo proposito, arriva un'importante novità dalla seduta avvenuta il 28 aprile scorso, della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome. Durante la sedutastate approvate ufficialmente le linee guida per lae la ripresa delle attività economiche e sociali, realizzate con la collaborazione degli uffici di prevenzione e del Dipartimento di Sanità pubblica delle Regioni e delle Provincie. Il testo delle linee guida è stato, poi, inviato per essere visionato dal premier Mario Draghi, dai ministri Speranza e Gelmini. Tra le attività prese in considerazione per la, prevista tra metà maggio e luglio, ...

