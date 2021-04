Resident Evil Village | lo sviluppo è iniziato 6 mesi prima del lancio di Resident Evil 7

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Lodiesattamente seidell'uscita di7: Biohazard. Lo rivela Morimasa Sato, regista del videogioco, in un'intervista esclusiva a IGN. "Eravamo ancora impegnati con lodel settimo capitolo, ma il mio capo mi aveva detto di iniziare a pianificare la prossima puntata della saga", dice il creativo. A quel tempo, non avevano ancora idea di "come" i giocatori avrebbero reagito quando si sarebbero goduti il ??settimo capitolo per lavolta. Né erano sicuri che "il cambio di prospettiva" inpersona sarebbe stato ben accolto. "All'inizio ...