REPUBBLICA | Gattuso-Napoli non è finita De Laurentiis ha fatto la prima mossa

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 30 aprile 2021)resta ao va via? l’interrogativo tiene banco tra i tifosi azzurri. La squadra hasapere al patron Dedi voler la riconferma del tecnico, ma ricucire lo strappo non è facile. Nel calcio é tutto affidato ai risultati, se non arrivano c’è il rituale scaricabarile. Tutto previsto, anche da parte dei tifosi, il cui umore è naturalmente e giustamente condizionato dalle vittorie e dalle sconfitte. Iloggi, Vince e diverte, procurando addirittura qualche rimpianto per una più che possibile lotta per lo scudetto sfumata troppo presto. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la, la rottura del rapporto tra ilnon è cosi certa come la descrivono. Dalle stanze di Castel Volturno, ...