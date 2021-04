Remo Girone e Victoria Zinny, una lunga storia d’amore da sogno (Di venerdì 30 aprile 2021) La storia d’amore tra uno dei più apprezzati e famosi attori italiani, Remo Girone, e la moglie Victoria Zinny ha molto da insegnarci. Sposati dal 1982, Remo e Victoria sono stati ospiti nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Molti gli argomenti trattati, dall’infanzia della donna fino al suo incontro con Frida Kahlo. La famiglia della Zinny annovera donne straordinarie, come la nonna, che parlava ben nove lingue. “Lei era russa ed era un’appassionata degli altri paesi, dei viaggi. Sosteneva che per viaggiare bisogna parlare le lingue, altrimenti come comunichi con le persone? Lei voleva conoscere la lingua perfettamente prima di partire.” La mamma di Victoria Zinny, invece, di nome ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 aprile 2021) Latra uno dei più apprezzati e famosi attori italiani,, e la moglieha molto da insegnarci. Sposati dal 1982,sono stati ospiti nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Molti gli argomenti trattati, dall’infanzia della donna fino al suo incontro con Frida Kahlo. La famiglia dellaannovera donne straordinarie, come la nonna, che parlava ben nove lingue. “Lei era russa ed era un’appassionata degli altri paesi, dei viaggi. Sosteneva che per viaggiare bisogna parlare le lingue, altrimenti come comunichi con le persone? Lei voleva conoscere la lingua perfettamente prima di partire.” La mamma di, invece, di nome ...

