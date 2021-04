Remo Girone | chi è la moglie Victoria Zinny?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 30 aprile 2021)è un attore italiano di grande successo che ha contribuito a fare la storia della televisione italiana. Oggi, venerdì 30 aprile, lui e lasaranno ospite del salotto del primo pomeriggio di rai Uno a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone. Scopriamo qualcosa in più sulla donna.nasce a Buenos Aires, in Argentina, nel 1943 ha 78 anni ed è un’attrice. La donna fa il suo esordio nel mondo del cinema appena diciannovenne quando viene scelta da Luis Bunuel per il suo film Viridiana.si fa poi conoscere anche in Italia e ottiene successo anche qui. Recita poi in numerosi film di successo ed ha lavorato anche con i più grandi nomi del cinema come Alberto Sordi, Edwige ...