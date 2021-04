'Regolarizzare tutti i migranti che hanno fatto richiesta': raffica di assunzioni per la sanatoria Bellanova (Di venerdì 30 aprile 2021) Teresa Bellanova, ex Ministra delle politiche agricole, torna a parlare della sua legge per mettere in regola gli 'invisibili'. Ne parla a Today.it, continuando a difenderla: 'Ne ho discusso di recente con la Ministra Lamorgese'. ... Leggi su today (Di venerdì 30 aprile 2021) Teresa, ex Ministra delle politiche agricole, torna a parlare della sua legge per mettere in regola gli 'invisibili'. Ne parla a Today.it, continuando a difenderla: 'Ne ho discusso di recente con la Ministra Lamorgese'. ...

Advertising

romatoday : 'Regolarizzare tutti i migranti che hanno fatto richiesta': raffica di assunzioni per la sanatoria Bellanova… - PalermoToday : 'Regolarizzare tutti i migranti che hanno fatto richiesta': raffica di assunzioni per la sanatoria Bellanova… - ontoxy : RT @Today_it: 'Regolarizzare tutti i migranti che hanno fatto richiesta': raffica di assunzioni per la sanatoria Bellanova - Today_it : 'Regolarizzare tutti i migranti che hanno fatto richiesta': raffica di assunzioni per la sanatoria Bellanova… - djmisterpiu : Un ragazzo se comprato una moto all'asta verso la somma si presero i soldi ed l'intestazione tardava ad avvenire ,q… -