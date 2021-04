Regioni, verso l'addio al rosso (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi l'Italia potrebbe cambiare colori. È infatti il giorno del monitoraggio Iss - ministero della Salute che potrebbe modificare la mappa delle Regioni. Il cambio di colore sarebbe poi in vigore da ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Oggi l'Italia potrebbe cambiare colori. È infatti il giorno del monitoraggio Iss - ministero della Salute che potrebbe modificare la mappa delle. Il cambio di colore sarebbe poi in vigore da ...

Advertising

francescagori12 : Ma è una notizia vera?? Qualche ristoratore o albergatore delle 2 regioni mi conferma? Turismo, è boom di prenotaz… - bizcommunityit : Colori regioni: 4 verso conferma zona arancione, 2 in bilico. Cosa cambia da lunedì 3 maggio? - LaPresse_news : Covid, Sardegna verso arancione. A Roma paura per ‘l’indiana’: Lazio chiede blocco #voli - blue_flag4 : @PoveraMa Molto probabilmente ci sono problemi di logistica e distribuzione verso le regioni. - Bertolca10 : Si va verso un nuovo cambio di colori per le regioni italiane: la Val d'Aosta va verso il rosso dal tre maggio. #COVID19 -