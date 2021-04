Regioni che cambiano colore da lunedì 3 maggio: la Valle d’Aosta passa in zona rossa, come cambiano le altre (Di venerdì 30 aprile 2021) In arrivo le nuove ordinanze per le Regioni che cambieranno colore da lunedì 3 maggio 2021. I dati dell’emergenza da Covid-19 in Italia segnalano un nuovo aumento dell’indice Rt, ma un calo dell’incidenza. Il risultato dell’andamento in alcuni territori ha spinto il Ministero della Salute a riportare in zona rossa la Valle d’Aosta. zona gialla invece per 15 Regioni. Cambio colore Regioni: cosa succede dal 3 maggio Le indiscrezioni emerse già nella mattinata di oggi hanno trovato conferma. come riportato da numerose fonti, sono in arrivo le nuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che cambieranno ancora una volta la ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) In arrivo le nuove ordinanze per leche cambierannoda2021. I dati dell’emergenza da Covid-19 in Italia segnalano un nuovo aumento dell’indice Rt, ma un calo dell’incidenza. Il risultato dell’andamento in alcuni territori ha spinto il Ministero della Salute a riportare inlagialla invece per 15. Cambio: cosa succede dal 3Le indiscrezioni emerse già nella mattinata di oggi hanno trovato conferma.riportato da numerose fonti, sono in arrivo le nuove ordinanze firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che cambieranno ancora una volta la ...

